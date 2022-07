Aktion der katholischen Kirchengemeinde Rheinberg : Die Kirchentüren von St. Peter stehen offen

Rheinberg In Zeiten, in denen viele Kirchen ihre Türen verschlossen halten, geht die katholische Kirchengemeinde St. Peter in Rheinberg den entgegengesetzten Weg.

Dabei geht es nicht allein um den reinen Wortsinn, also dass das die großen Türen des Gebäude Kirche täglich offen stehen. An sechs Säulen im Innern erläutern kurze Statements, dass sich die Kirche auch offen zeigt und sich keinem Menschen verschließt: unabhängig von Glauben, Geschlecht, Alter und sexueller Orientierung. Kirche, so heißt es, sei offen für Veränderung. Auch wenn dies ein Wort sei, dass am wenigsten mit der katholischen Kirche in Verbindung gebracht werde. Noch bis Ende Juli läuft die Aktion in St. Peter. Danach heißt es in St. Anna „Die Kirche ist offen“. Weitere Kirchen sollen folgen.