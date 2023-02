Ein Blickfang für Rheinberg Altes Rathaus bald in neuer Pracht

Die rekonstruierte Turmspitze war im November mit einem Kran auf das 1449 erbaute gotische Gebäude in Rheinberg gesetzt worden. Noch ist das neue Alte Rathaus eingerüstet. Das historische Gemäuer verbirgt nach dem groß angelegten Lifting seinen äußeren Charme weiter hinter dem Gittergestell, auf dem die Monteure in den zurückliegenden Monaten auf- und abgestiegen sind, um dem Wahrzeichen der Stadt die Krone aufs Dach zu setzen und auf vergoldeten Ziffern anzuzeigen, was die Stunde geschlagen hat.