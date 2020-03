Kassenärztliche Vereinigung : Ärztlicher Notdienst ab sofort im Bethanien-Krankenhaus

Rheinberg Der ärztliche Notdienst für Rheinberger, Alpener und Kamp-Lintforter ist zum 1. April neu organisiert. Ab sofort sollen sich alle, die außerhalb der normalen ärztlichen Sprechstunden medizinische Hilfe benötigen, an das Moerser Bethanien-Krankenhaus an der Rheinberger Straße wenden.

In dem Gebäude des Bethanien-Krankenhauses fanden bisher bereits Notdienstsprechstunden für Patienten aus Moers und Neukirchen-Vluyn statt. Nun kommen Rheinberg, Alpen und Kamp-Lintfort hinzu. Im Einzugsgebiet leben rund 220.000 Menschen. „Die Räume am Bethanien werden umgebaut“, sagt Weyer, der als niedergelassener Arzt in Dinslaken praktiziert. Geplant sei der Bau einer Portalpraxis, in der sich alle Patienten melden, bevor das Personal eine Vorauswahl trifft und entscheidet, ob der Patient in der notärztlichen Praxis richtig aufgehoben ist oder stationär aufgenommen werden muss. Weyer: „Bis dahin sind wir auf die Selbsteinschätzung der Patienten angewiesen.“ Statt wie bisher ein Behandlungszimmer plus Wartebereich soll es künftig drei Behandlungsräume geben.