Wohngebiet in Rheinberg : Anwohner ärgert sich über wildes Parken im Mühlenhof

Wohngebiet in Rheinberg

Rheinberg Ein Anwohner aus dem Mühlenhof in Rheinberg bittet darum, sich beim Parken an die Regeln zu halten. Davon hätten alles etwas. Parkverstöße würden natürlich geahndet, wenn es angebracht sei, sagt das Ordnungsamt.

Das Parken in Neubau- und anderen Wohngebieten gestalte sich oft schwierig, weiß Jörg Löhning. Zu eng die Straßen, zu viele Autos für zu wenig Parkflächen. Da gleicht die Suche nach einem Strellplatz für das Gefährt schnell dem beliebten Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“. Doch oft seien die Parkprobleme von Anwohner selbst verursacht, schildert der 61-Jährige seine eigene Erfahrung aus dem Gebiet Mühlenhof, und appelliert an Bürger, Besucher und Anwohner, mehr gegenseitige Rücksicht zu üben.

Wenn sich niemand mehr um gekennzeichnete Parkflächen schert, den eigenen Wagen ungeachtet der Zufahrten und Grundstückseinfahrten dort abstellt, wo es gerade passt, geht’s schnell zu wie im wilden Parkraumwesten. Statt das Auto in die eigene Garage oder auf der Zufahrt abzustellen, werde zunächst der öffentliche Parkraum zugestellt, oder zumindest das, was dafür gehalten werde, berichtet Jörg Löhning. Um Garage, Carport oder Zufahrt für Partner oder Kinder frei zu halten. Doch wohin sollen dann Besucher des Mühlenhof-Gebiets, in dem auch Ärzte sowie ein Malerbetrieb ansässig sind? Die würden quasi genötigt, Parkverstöße zu begehen. Auch die Unart, Personenwagen vor Garagen- und Grundstückszufahrten abzustellen, beobachtet Jörg Löhning vermehrt und ärgert sich darüber. „Das geht doch gar nicht“, sagt er.