Mehr Kontrollen gefordert : Ärger über Graffiti am Tor der Toten

Ärger über Graffiti am Tor der Toten

Rheinberg Das Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs wird regelmäßig beschmiert.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Das Tor der Toten in den Rheinberger Wallanlagen ist vor 55 Jahren eingeweiht worden – am 17. Juni 1964. Nachdem Anfang 1956 der letzte Rheinberger Kriegsgefangene aus Russland in seine Heimatstadt zurückgekehrt war, hatten viele Rheinberger den Wunsch, ein Ehrenmal zu bauen.