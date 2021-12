In der Rheinberger Ratsitzung : Ärger mit der Mikrofon-Anlage

Ein Blick in die Rheinberger Stadthalle während der Ratsssitzung am Dienstagabend. Foto: Uwe Plien

Die Mikrofon- und Übertragungsanlage für die Sitzungen in der Stadthalle funktioniert nicht so, wie sie es sollte. In der Ratssitzung in dieser Woche waren Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Politiker und Zuhörer auf den Balkonen deswegen gleichermaßen genervt. Seitdem die Anlage im Juli 2019 erstmals in einer Ratssitzung zum Einsatz kam, gab es immer wieder Störungen. Aber diesmal fiepte und piepte es mehr als sonst und immer wieder brach die Übertragung mitten im Wortbeitrag zusammen. CDU-Ratsherr Josef Devers machte dies zum Thema. „Es wird Zeit, dass die Anlage richtig funktioniert“, schimpfte er, „sonst sollen der Lieferant oder der Hersteller sie zurücknehmen.“ Die Stadt hatte damals rund 80.000 Euro für die Anlage bezahlt. Bürgermeister Dietmar Heyde entschuldigte sich in der Ratssitzung mehrfach für die schlechte Übertragung und sagte, die Stadt werde sich darum kümmern, dass das Problem behoben wird. Text und RP-Foto: up

(up)