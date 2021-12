Eine Installation zu Weihnachten in Rheinberg : Adventsmauer an der Peter-Kirche

Rheinberg An Heiligabend wollen die Rheinberger Initiatoren das Geheimnis um die Holzwand mit der Aufschrift „Ich komme bald“ lüften. Geschaffen habe die Installation Karola und Edmund Schäfer, Rita und Bärbel Jensen sowie Monika Beckmann und Burkhard Beckmann-Gehrmann.

Die rund 3,5 Meter mal zwei Meter große „Mauer“ vor der St.-Peter-Kirche in der Innenstadt lässt einige Passanten kurz aufschauen. Dabei ist die „Mauer“ nicht mal besonders hübsch: betongrau eben. Aber vielleicht ist es der Schriftzug in dem angedeuteten Fensterrahmen, der die Blicke auf sich zieht. „Ich komme bald“ steht dort in weißen Buchstaben. Was sich dahinter verbirgt, wird am Morgen des 24. Dezembers – also an Heiligabend – enthüllt. „Dann öffnet sich das Fenster, in dem in festlichem Licht die Krippendarstellung eines alten Meisters zu sehen sein wird“, erläutert Karola Schäfer, die gemeinsam mit Ehemann Edmund Schäfer, Rita und Bärbel Jensen sowie Monika Beckmann und Burkhard Beckmann-Gehrmann die „Adventsmauer“ geschaffen hat. Mit der vorweihnachtlichen Installation sollen die Menschen nicht nur neugierig gemacht, sondern auch ermutigt werden, kurz innezuhalten, um die eigene Erwartungshaltung zu hinterfragen. Es geht um das Wesentliche – um die Geburt Jesu Christi, betont Karola Schäfer.