Aktion der St.-Peter-Gemeinde Adventsliedersingen auf den Treppen des Stadthauses

Am Freitag, 8. Dezember, wird das Treppenhaus des Stadthauses in Rheinberg für eine halbe Stunde zum Klangraum im Advent. Die katholische Kirchengemeinde St. Peter lädt alle Menschen guten Willens ein, gemeinsam auf den Treppen und in den Stockwerken des Stadthauses Adventslieder zu singen. Um 17 Uhr beginnt diese besondere Aktion. Von „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ bis „Es kommt ein Schiff geladen“ geht es einfach darum, sich miteinander die alten Melodien ins Ohr und Gedächtnis zurück zu holen und diesen einzigartigen Klangraum im Stadthaus zu erfüllen.