Zum Sonntag Advent – Hoffnung in dunkler Zeit

Deshalb erinnere ich an ein modernes Adventslied, in dem es heißt: „Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen, wenn Friede und Gerechtigkeit die Kreatur erlöst, dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand. Es kommt die Zeit, in der die Völker sich versöhnen, wenn alle befreit sind und zusammenstehen im einen Haus der Welt. Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand.“