Genossenschaftslokal in Rheinberg : Adler-Team macht Betriebsferien

Rheinberg-Vierbaum Das Vierbaumer Genossenschaftslokal an der Baerler Straße öffnet wieder am Mittwoch, 4. August. Das Testzentrum bleibt aber geöffnet.

Der Schwarze Adler hat ein anstrengendes Wochenende mit vielen Gästen hinter sich. Die erste Adler-Disco war sehr gut besucht, leider benahmen sich ein paar Gäste nicht so, wie man es erwarten sollte. Auch am Samstag war volles Haus bis in die Abendstunden. Nun macht das Team zwei Wochen Betriebsferien und der Adler ist erst wieder am Mittwoch, 4. August, geöffnet.