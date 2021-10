Gastronomie in Rheinberg : Adler-Genossenschaft legt hoffnungsvolle Zahlen vor

Rheinberg-Vierbaum Ein Jahr und neun Monate nach ihrem Start – pandemiebedingt später als geplant – hat die Genossenschaft Schwarzer Adler Vierbaum ihre erste Generalversammlung (die dritte Instanz neben Vorstand und Aufsichtsrat) durchgeführt. Und zwar im Adler-Saal an der Baerler Straße.

Die in Aussicht gestellte Prognose „Schwarzer Adler schreibt schwarze Zahlen“ habe nicht ganz eingehalten werden können, so Wagener. Denn die Bilanz für 2020 weist einen Fehlbetrag von 37.000 Euro aus. Allerdings hätten bereits 30.000 Euro getilgt werden können. Die Volksbank hatte der Genossenschaft einen Kredit über 350.000 Euro (davon 50.000 Euro Liquiditätsreserve) gewährt. Aktuell hat die Genossenschaft 326 Genossen, von denen einige mehr als 1000 Euro Einlage gezahlt haben. Das Kapital liegt bei 360.000 Euro. Eine Rückvergütung an die Genossen wird laut Beschluss in der Sitzung nicht ausgezahlt.