Diskussionsveranstaltung in Rheinberg : „Adler-Disku“ läuft mit Video von Gerald Hüther wieder an

Rheinberg Am Mittwochabend geht es im Schwarzen Adler in Vierbaum weiter mit der Reihe „Adler-Disku“. Diesmal steht der Hirnforscher Gerald Hüther im Mkttelpunkt. Moderatorin ist Luise Platz (Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin) aus Duisburg.

Bitte nicht verwechseln: Die neue Reihe der Genossenschaft Schwarzer Adler heißt Adler-Disku wie „Diskussion“ und nicht Adler-Disco wie „Discothek“. Zweimal hat es in dieser Vortragsreihe bereits spannende Abende gegeben, dann machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Aber nun geht es kurzfristig weiter mit „unserem Beitrag zur Normalität“, wie der Vorstandssprecher der Genossenschaft, Fritz Wagener, die Reihe umreißt: am Mittwoch, 22. Juli, um 19.30 Uhr, im Saal des Schwarzen Adler an der Baeraler Straße 96 in Vierbaum. Es gelten die üblichen coronabedingten Spielregeln (Mund-Nasen-Schutz, Mindestabstand etc.).