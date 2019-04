Neues Tourenprogramm : ADFC steuert die Politik an

Die Touren des ADFC führen Radfahrer in alle Himmelsrichtungen. Hans-Gerd Schroers stellte das neue Programm vor. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Zu schmale Radwege, Stellplatzmangel und mehr Anreize für den Umstieg aufs Fahrrad: Die Rheinberger Ortsgruppe will sich für die Belange von Radfahrern künftig politisch stärker engagieren. Neuheiten gibt es auch beim Tourenangebot.

Von Henning Middeldorf

Nach wochenlangem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen im April scheint der langersehnte Sommer immer näher zu rücken. Das hat wohl auch der Rheinberger Fahrradclub ADFC erkannt. Dieser hat seinen „Winterschlaf“ nämlich nun beendet und will bald wieder mit Vollgas auf Tour gehen. Dafür wurde jetzt im Stadthaus das neue Tourenangebot „Fiets mit 2019“ vorgestellt. „Dieses Jahr haben wir schon einige größere Änderungen vorgenommen“, erklärte Hans-Gerd Schroers, Vorsitzender der ADFC-Ortsgruppe. So habe man zum Beispiel die Anzahl der Tourenleiter auf elf Personen aufgestockt.

Auch das immer größer werdende politische Engagement des aus 90 Personen bestehenden Verbandes war Thema im Stadthaus. „Wir wollen Stück für Stück immer mehr in die Politik reinwachsen und uns mehr für die Umwelt und die Belange der Radfahrer engagieren“, so Schroers.

Beispielhaft dafür seien die in Rheinberg immer noch sehr schmalen Radwege, für deren Ausbau sich der Fahrradclub in Zukunft einsetzen möchte. „Parteipolitisch neutral – aber nicht unpolitisch“, heißt es im Programmheft des ADFC. Neben dem neuerlichen Engagement in der Politik wurde aber auch an neuen Routen fleißig gebastelt.

31 Touren wird es im Jahr 2019 geben, die teilweise auch weit über die Rheinberger Stadtgrenzen hinaus verlaufen werden. So wird zum Beispiel von Freitag bis Montag, 24. bis 27. Mai, die berühmte Römer-Lippe-Route abgeklappert, wo die Radfahrer unter anderem das Hermannsdenkmal, die Externsteine oder die Adlerwarte Berlebeck zu sehen bekommen werden.

Schroers freut sich jedoch vor allem auf das am Samstag, 15. Juni, stattfindende Bahntrassenradeln. Dort werden die Teilnehmer nach ihrem Start bei der Zeche Zollverein in Essen die Rheinelbe in Gelsenkirchen so wie die Jahrhunderthalle in Bochum zu sehen bekommen, bevor es nach einem Abstecher zum Rhein-Herne-Kanal wieder zurück zum Essener Zollverein geht. „Wir werden dort die ganze Strecke befahren, ohne eine einzige Hauptstraße zu durchqueren. Das wird sicher Spaß machen“, sagt der ADFC-Vorsitzende voller Vorfreude auf die Strecke, die er wegen ihrer „schönen Natur“ ganz besonders hervorhebt.

„Zu den Touren ist auch jeder willkommen, der nicht Mitglied beim ADFC ist“, betont Schroers. „Wer Mitglied ist, genießt aber ganz besonders vom Zusammenhalt der Gruppe“, ergänzt der Vorsitzende.

Die eher symbolisch gemeinte Teilnahmegebühr von drei Euro pro Tour werde ebenfalls nur bei Nicht-Mitgliedern fällig, die jährliche Familiengebühr für eine Mitgliedschaft kostet 68 Euro. Ein weiterer Vorteil der Zugehörigkeit zum Fahrradclub: Ähnlich wie beim Automobilclub ADAC bekommen Mitglieder bei einer Panne am Rad schnell fachkundige Unterstützung von der ADFC-Pannenhilfe.

Es ist also alles angerichtet, damit in der neuen Fahrradsaison richtig durchgestartet werden kann. Bis Mittwoch, 2. Oktober, werden im Wochentakt immer wieder neue Routen befahren, bis der Fahrradclub sich in den Wintermonaten wieder neue Routen ausdenken möchte. Und bis dahin heißt es: Raus aus dem Winterschlaf- und rauf aufs Rad.

(hemi)