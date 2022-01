Am Montag ist Treffpunkt in Budberg : ADFC plant die erste Tour im neuen Jahr

Der ADFC Rheiberg will am Montag die Fahrradsaison eröffnen. Foto: Raphaele Feldbrügge

Rheinberg Nach langer Pause meldet sich der ADFC Rheinberg zurück und weist auf seine erste Kurztour des Jahres hin. Sie steht unter dem Motto „ Fit durch den Winter“. Für alle Radler, die in der kühlen Jahreszeit im Training bleiben wollen, gibt es am Montag, 24. Januar, 14 Uhr, ein Treffen am Budberger Bahnhof.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach langer Pause meldet sich der ADFC Rheinberg zurück und weist auf seine erste Kurztour des Jahres hin. Sie steht unter dem Motto „ Fit durch den Winter“. Für alle Radler, die in der kühlen Jahreszeit im Training bleiben wollen, gibt es am Montag, 24. Januar, 14 Uhr, ein Treffen am Budberger Bahnhof. Wenn das Wetter es zulässt, soll in gemütlichem Tempo eine Fahrradstrecke von ca. 25 Kilometern zurückgelegt werden. Tourenleiterin ist Jutta Burkhardt. Sie ist unter der Mobilnummer 0176 34365641 zu erreichen. Es gelten die Regeln der aktuellen Coronaschutzverordnung. Sie steht auf der Homepage des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW. Der ADFC hat sein Tourenprogramm 2022 fertiggestellt. Über den beiliegenden Link kann man sich über das attraktive Angebot informieren: https://rheinberg.adfc.de/ Der Veranstaltungskalender „Fiets mit! 2022“ steht ab Februar zur Verfügung.

(up)