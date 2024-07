Sommerfest der ADFC-Ortsgruppe Rheinberg Freude über einen neuen Fahrradtransporter

Tour 1 Der ADFC Rheinberg unterwegs auf der Europa-Radbahn: Am Mittwoch, 3. Juli, geht es um 10 Uhr vom Lidl-Parkplatz zunächst nach Kleve, wo die Fahrradtour beginnt. Über die Trasse der Europa-Radbahn radeln die Teilnehmer nach Kranenburg. Längs der Draisinenbahn geht‘s in die Niederlande über Groesbeck durch den Dekkerswald nach Nimwegen. Gestärkt bei einer Einkehr geht es am Rhein über die Grenze an Niel vorbei, durch Mehr auf dem alten Donsbrüggener Weg zurück nach Kleve. Die Anreise erfolgt mit privaten Fahrzeugen. Auf dem neuen Fahrradtransportanhänger können sechs Fahrräder mitgenommen werden. Für die Planung wird um eine Anmeldung beim Tourenleiter Jürgen Möbius gebeten (Telefon 0178 8453880).