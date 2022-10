Seniorenarbeit in Rheinberg : Acht Kostbarkeiten fürs Thekla-Heim

Rheinberg Die Winterswicker Schützenfrauen haben auch in diesem Oktober wieder tolle Torten gebacken und die Bewohner und Bewohnerinnen der Senioreneinrichtung am Stadtpark zum Kaffeeklatsch eingeladen. Eine nette Art, danke zu sagen.

Beim Chinesen hätte „8 Kostbarkeiten“ drangestanden. Aber die Winterswicker Schützenfrauen machen nicht so ein Gewese um ihre Leckereien, sie sind bescheiden. Acht exquisite Torten haben sie gebacken und zum St.-Thekla-Seniorenheim am Stadtpark gebracht. Um den vielen Bewohnerinnen und wenigen Bewohnern eine Freude zu machen. Käse-Sahne, Stracciatella, Aprikose-Eierlikör, Himbeer-Sahne, Münsterländer Herrentorte, Apfel-Erdbeer, Rhabarber-Erdbeer und Stachelbeer-Baiser – mehr Torten-Glück auf einmal geht fast nicht. „Alles selbst gebacken“, sagt Maria Schicht-Kamps, stellvertretende Brudermeisterin der Winterswicker St.-Marien-Schützenbruderschaft. Und Marlis Schug fügt hinzu: „Stachelbeer-Baiser war sofort aus.“

Im Speisesaal des Thekla-Hauses wurde es ganz ruhig, weil sich die etwa 40 Frauen und Männer die wunderbaren Schlemmereien aus der heimischen Konditorenküche schmecken ließen. „Ich kann bald nicht mehr, das ist schon mein zweites Stück“, sagt die 86-jährige Elsbeth Bruckmann und lacht. „Es ist wunderbar heute. So oft werden wir ja nicht mehr eingeladen.“ Dem können Luise Klippstein (87) und Else Langer (96) nur zustimmen. „Das schmeckt herrlich“, schwärmen sie.

Neben Maria Schicht-Kamps und Marlis Schug vertreten auch Anita Fröhling und Maria-Anna Dahmen die Bruderschaft. Schon seit 20 Jahren bringen sie einmal im Jahr Torten-Glück ins Thekla-Heim. „Immer im Oktober“, sagt Marlis Schug. „Als Dankeschön dafür, dass wir bei unserem Schützenfest hier immer so gut bewirtet werden.“ Auf dem Weg von der Schützenmesse in der St.-Peter-Kirche zum Schützenplatz in Winterswick legen die Schützen Jahr für Jahr eine Rast im Haus am Stadtpark ein und halten dort unter anderem ein Fahnenschwenken für die Bewohner ab.