Genehmigungsverfahren : Acht Einwendungen zur Altholz-Anlage

Der öffentliche Anhörungstermin der Bezirksregierung im Kamper Hof war Teil des Genehmigungsverfahrens.

Der Baugrund für das geplante Holzkraftwerk „Woodpower“ an der Solvay-Kreuzung wird seit Wochen eingerichtet. Während dort die (genehmigten) Vorbereitungsarbeiten laufen, setzte die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Behörde am Donnerstag das viereinhalbstündige und öffentliche Genehmigungsverfahren fort. Im Saal des Kamper Hof ging es diesmal um die Genehmigung der Altholzaufbereitungsanlage, die das Gocher Unternehmen AVG plant und künftig auch im Auftrag von Solvay betreiben wird. Die Anhörung für das eigentliche Kraftwerk hat bereits vor einigen Wochen ebenfalls im Kamper Hof stattgefunden.

Unternehmen Die AVG GmbH wurde 1920 gegründet, das deutsch-niederländische Familienunternehmen in der vierten Generation hat heute circa 220 fest angestellte Mitarbeiter an fünf Standorten. Insgesamt arbeiten mehr als 400 Menschen für AVG. Unternehmensbereiche sind unter anderem Recycling, Baustoffe und Kampfmittelbeseitigung.