Kunst im Rheinberger Stadthaus : Abstraktes zwischen Schwarz und Weiß

Rheinberg Die Xantener Malerin Christiane de Vries zeigt noch bis zum 2. September 70 ihrer Gemälde im Foyer des Rheinberger Stadthauses. „Ich versuche ständig, die Schönheit im Unperfekten zu finden“, sagt die 55-jährige Künstlerin.

Für ihre Bilder nutzt die Malerin ausschließlich den natürlichen Farbraum zwischen Schwarz und Weiß, mischt für die Ausgestaltung ihrer Werke unzählige Grau- und Brauntöne und lässt damit abstrakte Ansichten entstehen, die schlichte Schönheit und anspruchsvolle Tiefe in sich vereinen. Möglich macht sie das, indem sie ihre Bilder in vielen Schichten und mit unterschiedlichen Strukturen anfertigt.

Dabei stehen am Anfang stets die Ungewissheit, die leere Leinwand und der Blick nach innen. „Wenn ich beginne, habe ich kein Ziel vor Augen. Wichtig ist, sich für die Kunst zu öffnen. Wenn man malt und keinen Kontakt zu sich selber hat, kann man sich nicht verwirklichen“, sagt Christiane de Vries, die sich im Malprozess nach eigenen Angaben stets zwischen Intuition und Spontaneität einerseits und absichtsvoller Wahrnehmung und planvollem Vorgehen andererseits bewegt. Zu Letzterem dürfte die Tatsache zählen, dass in fast allen Werken grafische Elemente verarbeitet sind. „Ich brauche eine gewisse Ordnung in meinen Bildern“, sagt die Künstlerin, die gelernte Raumausstatterin ist.