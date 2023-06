Amplonius-Gymnasium Rheinberg Auch Super Mario gratuliert zum Abitur

Das alte Motto ist längst nicht vergilbt: „Einmal Amplonianer, immer Amplonianer“, heißt es seit ewigen Zeiten am Rheinberger Gymnasium. Auch den 115 jungen Damen und Herren, die in diesem Jahr ihr Abitur an der Schule abgelegt haben, wurde der Ratschlag mit auf den Weg gegeben, untereinander in Kontakt zu bleiben, die Penne nicht zu vergessen, sich bei Ehemaligentreffen sehen zu lassen und die Schulzeit als etwas Besonderes abzuspeichern. Am Freitag erhielten sie in der vollen Stadthalle ihre Abi-Zeugnisse.