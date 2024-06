Abitur am Amplonius-Gymnasium Rheinberg Die amplonianischen Kapitäne nehmen Kurs auf das Leben

Kaiserwetter, ein erfrischender Sektempfang, sehr gelungene Reden, schöne Tanz- und Musikbeiträge und stolze Eltern – das war am Freitag in der Stadthalle der Rahmen für die Übergabe der Abschlusszeugnisse an 127 junge Frauen und Männer, die nun das Abitur oder (einige wenige) immerhin das Fachabitur in der Tasche haben. Das Amplonius-Gymnasium verabschiedete eine sympathische Abiturientia 2024.