Abschluss am Rheinberger Gymnasium : Abi-Zeugnisse für 103 Amplonianer

Der 2022er Abitur-Jahrgang des Rheinberger Gymnasiums wählte das Motto „AlABIn“. Am Samstag wird in der Stadthalle gefeiert. RP-Foto: Olaf Ostermann Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Der Jahrgang 2022 des Rheinberger Gymnasiums erhielt seine Reifezeugnisse am Freitag in der Stadthalle. Das Motto lautete diesmal „AlABIn“. Am Samstagabend wird der Festball ebenfalls in der Stadthalle gefeiert.

Sie haben gepaukt, gebangt und eifrig Punkte gesammelt. Jetzt haben es 103 junge Frauen und Männer des Amplonius-Gymnasiums geschafft und halten ihre Abitur-Zeugnisse überglücklich in den Händen. Sie wurden ihnen am Freitag von Schulleiter Marcus Padtberg und dessen Stellvertreterin Sencan Tasci auf der Bühne der Stadthalle unter dem Applaus ihrer Angehörigen und Lehrer ausgehändigt. In der Stadthalle feiern die Amplonianer am Samstag auch ihren Abi-Ball.

„AlABIn“ wie Aladdin aus der Wunderlampe lautet das Motto des Abi-Jahrgangs 2022. Somit war es Zeit, den Geist der neuen Freiheit endlich aus der Flasche zu lassen und zu neuen Ufern aufzubrechen. „Menschen bilden bedeutet nicht, ein Gefäß zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen“ – dieses Bonmot des griechischen Philosophen Aristophanes gab Bürgermeister Dietmar Heyde den Amplonianern in seiner Rede mit auf den Weg. Also nicht alles stur auswendig lernen, laute die Devise, sondern couragiert und kreativ seinen Platz im Leben finden. Ein Aspekt, den später auch Direktor Padtberg aufgriff. „Vertraut in eure Fähigkeiten, habt den Mut, euch einzubringen, wo immer euer Platz in der Gesellschaft auch ist“, empfahl er den Abiturienten, die im selben Jahr ans Amplonius-Gymnasium kamen wie er: 2014.

Sie haben das Abitur in der Tasche Sie haben das Abitur in der Tasche Loreen Ahadzai, Marie-Christin Aryus, Nils Bangert, Charlotte Beilke, Lilly Zoe Berndtsen, Tim Bernhardi, Paul Blum, Charlotta Boese, Nils Bonten, Oliver Brune, Sarah Brune, Paul-Moritz Bücheler, Jonah Buckermann, Tamara Bulatović, Sanja Burchartz, Leo Butler, Fenja Clausen, Levi Depuhl, Gian Luca Di Pierro, Diana Dolgih, Nina Donadt, Natalie Dormann, Tyler Dröttboom, Hannah Dubovan, Kai Engfeld, Ephraim Erbe, Selma Fritsche, Gizem Gülsen, Fynn Hartmann, Lara Hayn, Juma Heinen, Yannic Heinrich, Luisa Helmes, Victoria Helmes, Sören Herborg, Christian Höger, Anna Hölsken, Jan-Niklas Homölle, Thea Hürkamp, Lea-Marie Hüsch, Emma Hüsch, Angelina Incani, Melina Jörißen, Alina Kaas, Pia Kaczmarek, Hannah Kaminski, Enes Kaymak, Caroline Kerlen, Julia Kluth, Sophie Kroniger, Sidney Krug, Tim Kühne, Julia Kulesza, Bennett Langen, Franka Latzel, Madeleine Lehmann, Jonas Metzner, Dana Morawa, Yaëlle Moritz Maiwenn, Moritz Indi Mowbray, Maya Müller, Carolin Naß, Mariele Oosterdyk, Tobias Paßmann, Anna Portner, Florian Post, Vicky Prangen, Florian Rachmann, Christoph Roll, Hannah Rous, Ali Sali, Annika Sandt, Lilly Schäfer, Manuel Schäfer, Luna Scheidweiler, Bonnie Schieren, Hannah Schmitz, Leonie Schmitz, Carolina Schwarz, Amelie Seebacher, Timo Sommers, Robin Sommers, Rishika Srikumar, Alina Steger, Emily Steinkuhl, Jule Tervooren, Tabea Theußen, Niklas Ueberfeld, Kim Ullrich-Winter, Jeremy Umberg, Sina van de Sandt, Felix van den Berg, Lena van den Boom, Matthias Vogel, Fabian Wittke, Emely Woroch, Georg Zappe, Nora Ziebell und Nina Zimmermann.

Dietmar Heyde nutzte seinen Auftritt für einen Werbeblock. „Vielleicht entscheiden Sie sich ja dafür, zu uns in die Stadtverwaltung zu kommen. Wir könnten Sie gut gebrauchen.“ Sencan Tasci führte gekonnt durch das Programm, das durch Musikbeiträge aufgelockert wurde. Alle wartete gespannt darauf, was der Schulleiter sich diesmal überlegt hatte. „Vom Fünf-Meter-Brett kann er diesmal nicht springen und vom Hubschrauber abseilen geht auch nicht“, frotzelte seine Stellvertreterin. Padtberg löste das Problem auf „geniale“ Weise. Denn die Worte „genial“ und „Genies“ fielen extrem oft in seiner Rede. Doch nicht der Oberlehrer sagte sie – sie wurden aus den Mündern seiner Abiturienten eingespielt, die passenden Gesichter waren dann auf einer Leinwand zu sehen. Am Ende führte Marcus Padtberg vor, wie sich das künftige Fehlen der 103 Schüler und Schülerinnen äußern werde. Einen Text über die Abiturientia 2022 las er zunächst ganz normal vor, dann entfernte er jeweils einzelne Buchstaben aus dem Text. Am Ende blieben ein wirres, unverständliches Gestammel und die Erkenntnis: „So klingt Amplonius ohne euch!“

42 Amplonianer können einen Einser-Schnitt vorweisen; zwei Abiturientinnen und zwei Abiturienten beenden ihre Schulzeit sogar mit der Traumnote 1,0. Sie werden von der Stiftung Amplonius Novus mit einem Büchergeld von je 100 Euro besonders ausgezeichnet und geehrt. „Mit seinen bescheidenen Mitteln möchte die Studienstiftung Amplonius Novus dazu beitragen, Bildungsmöglichkeiten zu verwirklichen. Aus diesem Grunde fördert die Stiftung Absolventinnen und Absolventen des Rheinberger Gymnasium zum Beispiel durch ein Büchergeld, mit dem der oftmals teure Einstieg in ein Studium erleichtert werden soll“, teilte Stiftungsvorstand Heinz Pannenbecker mit. Vor der Zeugnisübergabe hatte ein Gottesdienst für die Abiturientia stattgefunden, auch gab es einen Sektempfang am Stadthaus. Über allem stand der Leitsatz: Einmal Amplonianer, immer Amplonianer.

(up)