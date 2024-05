Schule in Rheinberg Amplonius-Ehemalige treffen sich 60 Jahre nach dem Abitur wieder

Um ihr 60-Jähriges nach dem Abitur zu feiern, hatten die Organisatoren Hermann Schlagheck und Siegfried Burzynski ein kurzweiliges Programm auf die Beine gestellt. So trafen sich acht Ehemalige des Amplonius-Gymnasiums mit Begleitung im Hause Schlagheck in Winterswick zur gemütlichen niederrheinischen Kaffeetafel. Anschließend konnte dann der landwirtschaftliche Betrieb besichtigt werden. In Kamp-Lintfort bekamen die Ehemaligen Einblicke in den Lehrstollen des Bergwerks. Und beim Besuch des Gymnasiums wurde als Höhepunkt des Tages Einblick in die alten Klausuren gewährt, was zu vielen erheiternden Kommentaren führte. Auch für den Schulleiter Marcus Oberste-Padtberg und seine Stellvertreterin Sencan Tasci war der ausführliche Besuch eine Bereicherung, konnten die Ehemaligen doch helfen, die bisherigen Lücken der Schulchronik an Fotos, Informationen und Anekdoten über die Abiturientia 64 zu schließen. So waren 1964 noch einige Schüler im Konvikt (Kahn) untergebracht. Zum Erinnerungsfoto gesellte sich der ehemalige Lehrer Friedhelm Stapelmann (2. v. r.) dazu. Foto: Schick