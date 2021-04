Kostenpflichtiger Inhalt: Europaschule in Rheinberg : Geld für Abi-Party wird zum Lichtblick

Ein besonderer Abi-Jahrgang: Diese Frauen und Männer waren im vorigen Jahr die ersten, die an der Europaschule in Rheinberg ihr Abitur bestanden haben. Feiern konnten sie das nicht. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Corona hat auch dem ersten Abi-Jahrgang der Europaschule in Rheinberg die Feier verdorben. Was er dafür auf dem Konto hatte, hat das Festkomitee gespendet – für Haus Sonnenschein und den Verein „Engel gibt es überall“. Was mit dem Geld jetzt geschehen soll.