Am Rheinberger Gymnasium Abi-Jahrgang spendet 1600 Euro für die Gudrun-Hertel-Patenschaft

Schock, Schmerz und Trauer nach dem tödlichen Unfall waren groß damals. Gudrun Hertels Mitschülerinnen und Mitschüler entschlossen sich, etwas zu tun, damit das Mädchen unvergessen bliebe und etwas in ihrem Sinne erreicht werden könne. Denn die Amplonianerin war sozial engagiert und wollte anderen helfen. So gründete der Abitur-Jahrgang 1983 die Gudrun-Hertel-Patenschaft, die es seither gibt und über die Patenschaften für Kinder finanziert werden. Derzeit werden fünf Patenschaften in Ländern wie Indien und Bolivien zur Finanzierung von Schule und Ausbildung junger Menschen unterstützt. Erst kürzlich legte eines der Patenkinder erfolgreich das Abitur ab. An der Schule kümmert sich Lehrerin Monika Seiler um die Patenschaft.