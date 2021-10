Tierquälerei-Serie in Orsoy : Abgezogenes Fell soll von einem Lamm stammen

Orsoy Bei dem abgezogenen Tierfell, das in Orsoy um ein Rohr gebunden aufgetaucht ist, soll es sich um das Fell eines eine Woche alten Lämmchens von der Wiese neben dem Restaurant Orsoyer Hof gehandelt haben.

Die Serie von Tierquälereien in Orsoy nimmt immer groteskere Formen an. Wie mehrfach berichtet, wurden in unregelmäßigen Abständen schon mehrfach tote Tiere aufgefunden, meist in der Nähe des Friedhofs an der Bendstege. Meist Hühner. Ihre Überreste wurden wie bei okkulten Handlungen zur Schau gestellt. In der vergangenen Woche war das weiße Fell eines Tieres um ein Rohr gebunden worden. Die Polizei sagte, es handle sich dabei um ein Kaninchenfell. Dem widerspricht nun Dragan Aleksic, Betreiber des Restaurants Orsoyer Hof. Der Gastronom hält seit vielen Jahren auf der tief liegenden Wiese gleich neben seinem Lokal am Hafendamm Hühner, Enten, Gänse, Puten und auch Schafe. „Das weiße Fell stammt ziemlich sicher von einem Lamm, das kurz vor dem Vorfall bei uns von der Weide gestohlen worden ist“, sagt Aleksic. „Das Schaf hatte Zwillinge bekommen, wir haben noch ein anderes Lamm, das ganz genau so aussieht.“ Er habe an zwei Punkten auf dem Fell erkannt, dass es von seinem Lamm war. Es sei erst eine Woche alt gewesen. Aleksic: „Ich will mir jetzt eine Wildkamera zulegen, um das Gelände überwachen zu können, wenn das erlaubt ist.“