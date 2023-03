Konzert in Rheinberg Panflöte im Duett mit der Orgel

Die Reihe Rheinberger Abendmusik geht mit dem Konzert von Hannah Schlubeck an der Panflöte am Sonntag, 19. März, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Peter in die nächste Runde. Dann wird eine der weltweit führenden Panflötistinnen in der Rheinberger Pfarrkirche am Marktplatz zu hören sein.