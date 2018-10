Rheinberg: Abenddinner

Ingolf Lück (v. l.), René Steinke und Saskia Valencia in „Das Abschiedsdinner“. Foto: RP/Joachim Hiltmann

Rheinberg Das Leben einer modernen Familie hangelt sich zumeist am Terminkalender entlang. Der Alltag ist minutiös durchgetaktet, neben Berufs- und Freizeitstress gilt es zudem, Freundschaften zu pflegen. Und genau hier besteht aus Sicht von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière, den Autoren der Erfolgskomödie „Das Abschiedsdinner“, das größte Einsparpotential.

Wie man lästige Freunde möglichst elegant abserviert, durfte das Publikum am Dienstag in der Rheinberger Stadthalle erleben. Das mit den TV-Schwergewichten Saskia Valencia, René Steinke und Ingolf Lück hervorragend besetzte und vom erfahrenen Regisseur Jürgen Wölffer in Szene gesetzte Stück sorgte für ein bis auf den letzten Platz ausverkauftes Haus.