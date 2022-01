Rohstoffgewinnung in Rheinberg : Abbaugegner will Lasten der Kiesgewinnung neu verteilen

Abbaugegner will Lasten der Kiesgewinnung neu verteilen

Rohstoffgewinnung in Rheinberg

In Rheinberg wird an verschiedenen Stellen Kies abgebaut. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Rohstoffgewinnung – konkret der Kiesabbau – müsse neu gedacht werden, findet Ulrich Behrens, seit vielen Jahren Sprecher der Schutzgemeinschaft Bergbaubetroffener (SGB)

„Seit Jahrzehnten wird auf Rheinberger Gebiet Kies abgebaut. Jeder kann die Folgen tagtäglich sehen. Teilweise entstanden einige wenige Freizeitmöglichkeiten, in den meisten Fällen aber ein hässliches Loch in der Landschaft, mit Überbleibseln der Kiesindustrie durchsetzt und durch eine ,ökologische‘ Brombeerhecke umgeben, um den Zutritt der Bevölkerung zu verhindern“, so Behrens.