Dienstleistungsbetrieb : Ab Montag werden Biotonnen in Rheinberg gereinigt

Rheinberg Im gesamten Rheinberger Stadtgebiet werden in der kommenden Woche die Bio­tonnen gereinigt. Von Montag, 23. März, bis einschließlich Montag, 30. März, ist die Firma Mowa aus Overath mit ihrer mobilen Waschanlage unterwegs.

Gereinigt wird nach der Leerung im Revier 2 am Montag, 23. März, im Revier 3 am Dienstag, 24. März, im Revier 4 am Mittwoch, 25. März, im Revier 6 am Donnerstag, 26. März, im Revier 5 am Freitag, 27. März, in den Revieren 1 und 7 am Montag, 30. März.