Aktion des MAP-Vereins Rheinberg und des Caritasverbands Moers-Xanten : Ab jetzt wird gefragt: Was bedeutet für dich Zuhause?

Rheinberg Die Internetseite www.bigA-dasartlon.de informiert über das Projekt „Heimatwerkstatt“. Es bringt Kunst in die Reichelsiedlung. Zunächst können Rheinberger ihre Meinung sagen, dann sind internationale Künstler-Teams am Zug.

Es gibt nur diese eine Frage: „Was bedeutet für dich Zuhause?“ Die wird auf einer ab Freitag freigeschalteten Internetseite gestellt. Eine Frage, aber hoffentlich 1000 Antworten. Das jedenfalls wünschen sich Manuel und Marco Kutz. Sie sind in doppelter Funktion für ein und die selbe Sache unterwegs. Beruflich arbeiten die beiden Sozialpädagogen für den Caritasverband Moers-Xanten, in ihrer Freizeit engagieren sich die Brüder im MAP-Verein, sind da vor allem für die Organisation der Kunstaktion Artlon zuständig. Artlon bringt in schöner Regelmäßigkeit Streetart in die Stadt. Artlon ist der Grund dafür, warum das Zuff, die ehemalige Maria-Montessori-Schule oder die Häuserwand am Innenwall/Ecke Orsoyer Straße so schön und kunstvoll bemalt sind. Diesmal wird das Artlon eine „Heimatwerkstatt“. So heißt ein Projekt des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Es teilt sich in zwei Schritte: Im ersten können alle Rheinberger ab sofort sagen, was für sie „Zuhause“ bedeutet. Alte, juge, arme und reiche Rheinberger, Borther, Orsoyer oder Alpsrayer gleichermaßen.