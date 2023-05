Sanierungsarbeiten in Rheinberg Der Deich bei Wallach wird gesperrt

Am Donnerstag, 1. Juni, ist es so weit: Der Deich zwischen Ossenberg und Büderich wird gesperrt. Spaziergänger und Fahrradfahrer, die sich gerne auf dem Schutzwall aufhalten, müssen sich einen anderen Ort oder andere Routen aussuchen. Und das für lange Zeit: Die Deichsanierung, die jetzt beginnt, dauert voraussichtlich fünf Jahre. Wie der Deichverband Duisburg-Xanten am Mittwoch mitteilte, werde die Radwegeumleitung voraussichtlich bis zum Abschluss der Maßnahme im Jahre 2028 erforderlich sein.