Spendenübergabe : 964 Euro an das Kinderzentrum in Krefeld übergeben

964 Euro an das Kinderzentrum in Krefeld übergeben

Rheinberg Sie haben insgesamt 964 Euro an Spenden gesammelt: Angelika Gohres, Bärbel Küsters, Renate Geßmann und Beate Raß von der kfd St.

Peter/St. Marien brachten jetzt diese Unterstützung in das stups-Kinderzentrum der DRK-Schwesternschaft Krefeld. Es ist das dritte Mal, dass die kfd für die Kinder- und Jugendhospizarbeit und die Unterstützung von Familien mit kranken und behinderten Kindern am Niederrhein Spenden gesammelt hat. Die Summe wurde bei zwei Veranstaltungen gesammelt: Rund 760 Euro kamen bei der Jahresversammlung der kfd St. Peter/St. Marien zusammen, der Rest stammt aus dem Verkauf von gebrauchten Kommunion-Kleidern, der im Januar in der Pfarre St. Peter stattgefunden hatte.

Die Verbindungen zwischen der kfd Rheinberg und dem Kinderzentrum in Krefeld sind über den Sohn von Renate Geßmann entstanden, der in Krefeld bei der Berufsfeuerwehr arbeitet. „Wir sind beeindruckt von den Überlegungen zu einem ganzheitlichen Betreuungs- und Hilfsangebot für die verschiedensten Notsituationen, in die Familien geraten können. Auch die Arbeit im Kinderhospiz möchten wir so unterstützen“, sagten die Besucherinnen Gabriele Seutter, Pflegedienstleiterin im Kinder- und Jugendhospiz. Ein Vortrag von Oberin Diane Kamps, die aus Sonsbeck stammt, hatte die kfd-Frauen zudem weiter davon überzeugt, die Arbeit der Schwesternschaft zu unterstützen. Die kfd St. Peter/St. Marien hat 265 Mitglieder.