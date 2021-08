Europaschule Rheinberg : 96 neue Fünftklässler begrüßt

Rheinberg Die Willkommensfeier der Rheinberger Europaschule fand in der Rheinberger Stadthalle statt. Alle Jungen und Mädchen, die jetzt in die fünften Klassen gehen, haben ein Geschenk bekommen.

Sarah Connor hat es in einem ihrer Songs in Worte gefasst, was Anamikka Nageswaren (Klasse 8c) den aufgeregten Eltern und Fünftklässlern vorsang: Jedes Kind sei schön und einzigartig, „mit all seinen Farben, mit all seinen Narben“. Martin Reichert, Leiter der Europaschule, knüpfte an diesen Gedanken an und beschrieb es mit seiner Geschichte so: Keine Farbe des Regenbogens ist schöner als die andere. Jede Farbe hat ihre Berechtigung, alle Farben des Regenbogens gemeinsam machen ihn schön. Zwei Bilder für das, was an der Europaschule gelebt wird, könnte man sagen.