Kamp-Lintforter stürzte in Millingen 79-jähriger Radfahrer schwebt nach Sturz in Lebensgefahr

Am frühen Mittwochabend hat sich ein 79-jähriger Radfahrer bei einem Sturz lebensgefährlich am Kopf verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei gegen 17.30 Uhr auf der Alpener Straße unterwegs gewesen, als er ohne Fremdeinwirkung aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Der Kamp-Lintforter habe mit seinem Fahrrad vom Katholischen Kindergarten St. Theresia kommend in die Alpener Straße abbiegen wollen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus. Polizeibeamte sperrten die Alpener Straße in Höhe der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme. Ein Unfallaufnahmeteam war hinzugezogen worden.