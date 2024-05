Auf dem Marienplatz in Budberg Budberg feiert am Sonntag aus drei Gründen

Budberg ist im Feiermodus. Kaum ist die Mai-Feier auf dem Marienplatz beendet, geht es am Sonntag weiter. Gleich drei Gründe zum Feiern stehen an: Die Mühlenkirche wird 75 Jahre alt, der St.-Marien-Kindergarten wird 50 und last but not least wird ein beliebtes „Kind“ der Pfarrgemeinde „entlassen“: Pastor Dino Kakumanu hat nach zwölf Jahren in Rheinberg eine Stelle als Pfarrer in Kleve angetreten und soll würdig verabschiedet werden.