Polizei weist auf Training unter anderem in Rheinberg hin : 74-jährige stürzt in Wallach mit ihrem Pedelec

Rheinberg Die Polizei meldet einen Verkehrsunfall und weist in dem Zusammenhang auf Pedelec-Trainings hin. Am Montag gegen 13.10 Uhr war eine 74-jährige Rheinbergerin mit einem Pedelec gestürzt. Glücklicherweise habe sich die Frau, die einen Helm trug, nur leicht verletzt.

Sie habe auf ihr Pedelec aufsteigen wollen, um dann weiter auf der Barbarastraße in Wallach zu fahren. Die 74-Jährige sei unglücklich von der Pedale abgerutscht, auf den Boden gefallen und mit dem Kopf gegen einen geparkten Wagen gestürzt. Mit einem Rettungswagen wurde die Rheinbergerin in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei unterstreicht, dass die Handhabung eines Pedelec oder E-Bikes nicht ganz einfach sei. Daher bietet die Polizei Trainings an, die nicht nur auf die Gefahren hinweisen, sondern den Teilnehmenden vor allem auch Sicherheit in der Handhabung vermittelt. Unter anderem in den Sommerferien gibt es wieder die Möglichkeit, ein solches Training zu besuchen. Die Termine sind bereits im Internet veröffentlicht, unter anderem kann man am Donnerstag, 28. Juli, von 9 bis 12 Uhr, am Amplonius-Gymnasium in Rheinberg an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße an einem Training teilnehmen. Anmeldungen sind schon jetzt Telefon 0281 107-3222 möglich.