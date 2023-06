Nach Unfall in Rheinberg 72-jähriger E-Scooter-Fahrer ist gestorben

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag mitgeteilt, dass der 72-jährige Rheinberger, der am Montag auf der Annastraße verunglückt war, am Dienstagmorgen in einem Duisburger Krankenhaus gestorben ist. Beim Zusammenstoß mit dem Auto einer 54-jährigen Frau aus Rheinberg um kurz vor 14 Uhr hatte sich der E-Scooter-Fahrer lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Der 72-Jährige sei auf der Fossastraße Richtung Annastraße unterwegs gewesen, hatte die Polizei mitgeteilt. Als er in die Annastraße einbiegen wollte, stieß er mit dem Auto, das in Richtung Schulzentrum fuhr, zusammen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Rollerfahrer in ein Krankenhaus, wo er tags darauf starb. Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht nun dringend weitere Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02842 934-0 bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintzfort zu melden.