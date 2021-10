Fotoausstellung in Rheinberg : 69 Porträts gegen den Corona-Frust

Rheinberg Das fotografische Ergebnis der Aktion „Du bist Rheinberg – Wir sind Rheinberg“ von Peter Meulmann kann man sich jetzt in der Stadthalle anschauen. Es ist ein starker Kontrapunkt in der Pandemie. Bald erscheint ein Buch dazu.

„Im Oktober 2020 hatte Peter Meulmann die Idee zu der Aktion, die ich gern selbst gehabt hätte“, sagte Bürgermeister Dietmar Heyde in seiner Begrüßung. „Er wollte damit ein Zeichen setzen gegen die negative Stimmung.“ Und das sei ihm gelungen. In Krisenzeiten seien es oft die kreativen Geister, die auf den Plan treten. Heyde: „Und wir haben mit Peter Meulmann einen kreativen Menschen in unserer Stadt.“ „Du bist Rheinberg – Wir sind Rheinberg“ sei ganz nebenbei eine „wunderbare Marketingaktion für Rheinberg“. Heyde schloss seine Laudatio mit den Worten: „Wir sind Rheinberg – und das ist gut so.“

„Die Krise ist Kopfsache, Rheinberg eine Herzensangelegenheit und Fotografie ein Bauchgefühl“, konstatierte dann der Inhaber der Fotoschmiede. Er habe „positive Geschichten in einer düsteren Zeit erzählen“ wollen. In seinem Betrieb sei damals von jetzt auf gleich nichts mehr los gewesen und er habe gedacht: Wir müssen etwas tun. „Es tut gut zu sehen, dass heute so viele Menschen hier sind“, meinte er. Sein Appell an die Anwesenden und letztlich an alle Rheinberger lautete: Haltet zusammen! „Die meisten von uns können alles machen. Aber wir sollten auch die nicht vergessen, denen es nicht so gut geht, die in der Corona-Zeit nicht jeden Monat ihr Geld auf dem Konto hatten oder in der Krise psychisch krank geworden sind.“