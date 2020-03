Müllentsorgung in Rheinberg : 6000 Biotonnen werden gereinigt

Rheinberg Die beiden Spülfahrzeuge sind am Mittwoch im Raum Orsoy unterwegs,

Seit Montag sind die Mitarbeiter mit zwei Fahrzeugen in der Stadt unterwegs. Nach Millingen und Ossenberg am Montag folgten am Dienstag Borth und Wallach. Am Mittwoch geht es weiter in Orsoy, Orsoyerberg und Vierbaum, gefolgt von Annaberg am Donnerstag und Budberg am Freitag. Am Montag, 30, März, endet die Aktion in der Innenstadt und dem Raum Reichelsiedlung/Lützenhofgebiet.