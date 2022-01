50 Lkw können schon parken

Mehr als drei Millionen Euro werden in den Umbau des Amazon-Parkplatzes in Rheinberg investiert. Rechts sieht man das Sozialhaus. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Amazon-Parkplatz II an der Alten Landstraße in Rheinberg wird umgebaut. Es gibt auch Sozialräume für die Trucker. Im Frühjahr soll alles fertig sein.

Mit dem Umbau des Amazon-Parkplatzes II an der Alten Landstraße in Rheinberg geht es voran. Ende September des vergangenen Jahres war damit begonnen worden, die Fläche zwischen dem Semper-Idem-Haus und dem neuen, inzwischen fertig gestellten Garbe-Logistikzentrum so zu ertüchtigen, dass dort Lkw parken können. Etwa die Hälfte des Parkplatzes II wird umgestaltet. Baufirmen arbeiten seither mit schwerem Gerät im Auftrag von Goodman; das Immobilienunternehmen ist Eigentümer der Logistikflächen unter anderem von Amazon.