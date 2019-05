Kindertagesstätte St. Theresia : Mit 50 Jahren immer noch kindlich

Rheinberg-Millingen Die Kindertagesstätte St. Theresia in Millingen feiert am Samstag, 25. Mai, mit einem großen Fest ihren 50. Geburtstag. Familien erwartet ein buntes Programm.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Einladungen sind längst bei den Familien. Am Samstag, 25. Mai, feiert die Kindertagesstätte St. Theresia in Millingen, Alpener Straße 365, mit den Kindern, ihren Familien und Ehemaligen 50. Geburtstag.

Jubiläum Am Samstag, 25. Mai, wird in der Kita St. Theresia gefeiert. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem Wortgottesdienst. Von 11 bis 15 Uhr ist buntes Treiben rund um die Kita angesagt. Dazu gibt es Snacks und Getränke.

Viel hat sich im Alltag der Kinder geändert. Gab es früher strengeres Reglement und Betreuungszeiten von 8 bis 12 Uhr, nachmittags von 14 bis 16 Uhr, so präsentieren sich heute flexible Betreuungszeiten, die sich der Berufstätigkeit der Eltern anpassen. „Die meisten nutzen die Zeit von 7 bis 16 Uhr. Die Kinder sind durchgehend bei uns und erleben im ländlichen Umfeld familiäre Zeiten“, sagt Luzia Hackstein, die seit 1982 in der Kita St. Theresia arbeitet und Generationen von Kindern begleitet hat.

Am 1. April 1968 nahm der Kindergarten in „Millingen-Bauernschaft“, wie der Ort damals genannt wurde, seine Arbeit auf. Pfarrer Aretz weihte ihn ein. Schon lange gab es Baupläne für die drei Morgen Land – ein Morgen sind etwa 2500 Quadratmeter Fläche. Geplant waren eine Kirche und ein Pfarrhaus, so der Stand Ende der 1950er Jahre. Zunächst wurde der Kindergarten gebaut, „weil dafür das Bedürfnis groß gewesen sei“, heißt es in der RP-Ausgabe aus damaliger Zeit. Und weiter: Die Fertigstellung des Hauses sei dann allerdings eine lange und schwere Geburt gewesen. 1962/63 machte die Finanzkrise Probleme, dann waren beim Bauboom Handwerker knapp. Auch Kindergärtnerinnen fanden sich nicht auf Anhieb.