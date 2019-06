Rheinberg : Minister Laumann spricht bei der Caritas über Pflege

Minister Karl-Josef Laumann (CDU) ist zu Gast in Rheinberg. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Rheinberg Der CDu-Politiker kommt anlässlich des 50. Geburtstags des Caritasverbandes Moers-Xanten zu einer Podiumsdiskussion am morgigen Dienstag in die Rheinberger Stadthalle.

RHEINBERG (RP) Im Rahmen der Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen des Caritasverbandes Moers-Xanten findet am Dienstag, 25. Juni, ab 19.30 Uhr, eine Podiumdiskussion in der Stadthalle Rheinberg statt. Dazu hat sich ein prominenter Gast angekündigt. Karl-Josef Laumann, NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, referiert über das Thema „Der Mensch im Mittelpunkt – eine Herausforderung für die Pflegepolitik in NRW“. Im Anschluss daran besteht für die Zuhörer die Möglichkeit, dem CDU-Minister Fragen zu stellen.