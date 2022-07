Flüchtlingshilfe in Rheinberg : 50 gespendete Fahrräder für Menschen aus der Ukraine

Es kamen jede Menge Fahrräder zusammen. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg Nach einem Aufruf an die Rheinberger, gebrauchte Fahrräder für Menschen aus der Ukraine zu spenden, kamen zur Freude aller Beteiligten rund 50 Herren- und Damenräder sowie einige Dreiräder an einer Sammelstelle am Annaberg an Land.

Dort hatte die Lebensgemeinschaft von Manuela Bechert, Fabian Rapp sowie Gisela und Renan Cengiz spontan ihre Garage als Lagerraum zur Verfügung gestellt.

Seit eineinhalb Jahren unterstützt Fabian Rapp vom Fahrradgeschäft „Radikal Bikes“ an der Orsoyer Straße in Rheinberg die Fahrradselbsthilfewerkstatt. Als Mann vom Fach steht er dort mit Rat und Tat zur Seite und übernahm nun zusammen mit der kompletten Lebensgemeinschaft die Reparatur und die Ausgabe der gespendeten Fahrräder. Einen Crash-Kurs im Radfahren und das Einstellen auf die jeweiligen neuen Fahrradbesitzer übernahm Manuela Bechert.

Bürgermeister Dietmar Heyde und Sozialdezernentin Iris Itgenshorst sind begeistert von der Welle der Hilfsbereitschaft der Rheinberger. „Mit dem neuen Fortbewegungsmittel lässt sich die neue Heimat am Niederrhein optimal erkunden. Es freut mich sehr, dass so viele Bürger und Bürgerinnen dem Aufruf gefolgt sind und Fahrräder gespendet haben“, so Heyde. „Das nenne ich gelebte Integration“, stellt Iris Itgenshorst heraus. „In dieser für die Betroffenen sehr schwierigen Lebenslage versuchen wir, im Rahmen unserer Möglichkeiten so gut wie nur irgend möglich zu unterstützen.“Da der Bedarf groß ist, können gerne weiterhin nicht mehr benötigte Fahrräder immer mittwochs in der Zeit von 15 bis 19 Uhr bei der Fahrradselbsthilfewerkstatt an der Ecke Buchenstraße/Eschenstraße in der Reichelsiedlung abgegeben werden.

Wer sich darüber hinaus in der Rheinberger Flüchtlingshilfe engagieren möchten, kann sich gerne telefonisch oder per E-Mail bei Flüchtlingskoordinatorin von der Stadt Rheinberg Britta Jacob melden. Sie ist telefonisch unter 02843 171-330, per E-Mail unter ukraine@rheinberg.de zu erreichen. Weitere Infos gibt es zusätzlich auch auf der Homepage der Stadt unter dem Link https://www.rheinberg.de/de/aktuelles/ukraine-hilfen/.

