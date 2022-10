Störung im Kabnelnetz in Rheinberg : 466 Vodafone-Kunden waren vier Tage lang abgehängt

Das Vodafone-Kabelnetz war in Budberg und Alpsray defekt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Rheinberg Als Ursache nennt Vodafone einen Anbindungsfehler auf einem unterirdischen Kabelstrang. Betroffen waren Budberg und Alpsray. Sie mussten auf Kabelfernsehen, Festnetztelefon und Internet verzichten.

In Budberg war das Kabelnetz von Vodafone vier Tage lang ausgefallen. Seit Mittwochmittag sei es wieder in Betrieb, sagte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage. Seit Samstag, 22. Oktober, 23.40 Uhr, habe „eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil“ des Kabelnetzes in Rheinberg vorgelegen, teilte ein Vodafone-Sprecher auf Nachfrage der Redaktion mit.

Bei 466 Kunden und Kundinnen in den Ortsteilen Budberg und Alpsray waren Kabel-Fernsehen, Internet und Festnetztelefon nicht verfügbar. Alles schwarz, allers tot, alles still. Als Ursache nennt Vodafone einen Anbindungsfehler auf einem unterirdischen Kabelstrang vor Ort. Dass diese Stelle in der Nähe des Pumpwerks in Budberg lag, bestätigte das Unternehmen nicht.

Der Sprecher: „Unser örtlicher Dienstleister hat bereits am vergangenen Wochenende eine Situationsanalyse vor Ort vorgenommen. Dazu erfolgten Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme der Lage. Es wurde festgestellt, dass die Glasfaserzufuhrstrecke zu dem örtlichen Verteilerpunkt, über den diese 466 Kunden an das Kabelnetz angeschlossen sind, gestört ist. Wir haben den Betreiber dieser Zufuhrstrecke umgehend mit der Reparatur beauftragt.“

Dieser habe zunächst das genaue Reparaturkonzept – unter Beachtung aller notwendigen Sicherheitsmaßnahmen – erstellt. Am Mittwoch hat der Betreiber dieser Zufuhrstrecke dann die letzten Reparaturarbeiten an seinen Leitungen vor Ort durchgeführt. Anschließend sollte die gesamte Zufuhrstrecke noch neu einpegelt werden.

Letztendlich hat der Betreiber im Laufe des Mitwochvormittags ein defektes Bauteil ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt. „Die 466 betroffenen Kunden sind wieder an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen und die Modems der Kunden sind auch wieder online“, so der Unternehmens-Sprecher. „Wir bitten die 466 Kabelkunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“

Unterdessen waren viele Betroffene stinksauer. In den sozialen Medien war von Zuständen wie in einem Entwicklungsland die Rede. Eine Störung könne immer mal passieren, aber dass das Kabelnetz vier Tage lang ausfalle, sei schon ein starkes Stück und kaum noch nachvollziehbar, sagten auch Betroffene, die sich an die Redaktion gewandt hatten. Kritisiert wurde unter anderem auch die Informationspolitik von Vodafone. „Man erfährt nichts“, sagte ein Budberger.

(up)