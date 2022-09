Orsoyer Stadtgeschichte : 40 Jahre Nachbarschaft Mertessteeg

Die Mertes­steeg-Nachbarn haben sich an der Pumpe auf der Zissenstraße in Orsoy versammelt. RP-Foto: Ostermann Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Orsoy Die Anwohner der Zissenstraße in Orsoy haben am Wochenende gefeiert. Benannt ist die Pumpengemeinschaft nach Christine „Stina“ Mertes, die vor 100 Jahren im Haus Nummer 5 ein legendäres Lebensmittelgeschäft führte.

Fehlte früher in irgendeiner Orsoyer Familie etwas in der Küche, ging man in das kleine Geschäft von Stina Mertes an der Zissenstraße 5. „Hässe kin Rüwekraut oder kin Mähl, dann goon ma äwes nor Stina in de Mertessteeg“, lautete eine oft genutzte Redensart im Ort. Aus dem Plattdeutschen übersetzt heißt das: „Hast du kein Rübenkraut oder kein Mehl, dann geh mal eben zu Stina in der Mertessteeg.“

Bis 1929 soll es das Lädchen in der kleinen Seitenstraße noch unter der Leitung von Christine (wie sie offiziell hieß) Mertes gegeben haben. Sicher ist so viel: Die Zissenstraße hieß nie offiziell Mertessteeg, wurde aber oft so genannt. Und seit genau 40 Jahren ist auch die Pumpennachbarschaft nach der legendären Kauffrau benannt. Die derzeit 22 Mitglieder der Pumpennachbarschaft Mertessteeg feierten jetzt mit Gästen den runden Geburtstag. In einem Garagenhof mit Zelt, die komplette Straße war dafür gesperrt worden.

Eine historische Aufnahme: Stina Mertes (l.) mit ihren Schwestern und deren Kindern an der Zissenstraße 5. Foto: Nachbarschaft Foto: Privat

Info 1929 übernahm Karoline Peters das Geschäft Historie Das Lebensmittelgeschäft von Stina Mertes (manchmal ist in alten Unterlagen auch von Stinna mit zwei n die Rede) an der Zissenstraße gehörte lange zum Orsoyer Alltag. Später heiratete die Geschäftsfrau den Bauern Jakob Steinhoff, der ihr die kleine Landwirtschaft, die zum Haus gehörte, überließ. Übergabe 1929 übernahm Karoline Peters das Feinkostgeschäft ihrer verstorbenen Eltern, das bis zu diesem Zeitpunkt von der Tante Christine Mertes geführt worden war.

Pumpenmeister ist Volker Bettges. Er hat das Ehrenamt 2014 zunächst kommissarisch und dann offiziell übernommen. Er weiß noch ein paar Dinge aus alten Nachbarschaftszeiten. „Die alte Pumpe auf der Zissenstraße ist 1946/47 abgebaut worden, der Brunnen wurde zugeschüttet“, hat er herausgefunden. „Aber später wurde dann vor dem Haus Nummer 14 dank der Einwilligung der Eigentümerin eine neue Pumpe aufgestellt, und die gibt es bis heute.“

Am 3. September 1982 sei die Nachbarschaft gegründet worden, am 30. April 1983 wurde die Pumpe errichtet. Seither feiern die Nachbarn von der Zissenstraße jedes Jahr ihr Pumpenfest. „Manchmal auch zusätzlich ein Glühweinfest oder wir gehen kegeln oder unternehmen eine Radtour“, so Bettges. Am Wochenende nun wurde groß gefeiert. „Wir haben auch die früheren Kinder, die jetzt erwachsen sind und nicht mehr bei uns wohnen, eingeladen“, erläutert Bettges. Das Fest begann mit einem gemeinsamen Frühstück, später kamen Kaffee und Kuchen und ein Abendessen dazu. Für die Kinder waren Spiele vorbereitet worden. Die Stimmung war bestens.

Mit Jürgen Blankertz sowie Jürgen und Heike Diebels sind noch drei Gründungsmitglieder dabei. Neu aufgenommen wurden am Samstag Kevin und Leonie Schade. Zum Vorstand gehören neben Pumpenmeister Volker Bettges (er ist der fünfte seit 1982) sein Stellvertreter Christian Kuhnt, Kassiererin Klaudia Bettges und Kassenprüfer Jürgen Reim.

Zwischendurch wurde es bei der Jubiläumsfeier spannend. Volker Bettges: „Wir haben in den Unterlagen der Nachbarschaft eine alte Papprolle gefunden, die mit Klebeband zugeklebt war. Wir haben sie beim Nachbarschaftsfest geöffnet. Darin befand sich eine Liste mit den Namen der Mitglieder, die bei der Gründung dabei waren. Ein- und Austritte sind dokumentiert.“ Mit kleinen Bildern und Fingerabdrücke, die die Nachbarn beim Fest hinterlassen haben, wurde die Rolle neu befüllt und wieder verschlossen.

