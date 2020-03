Internationaler Frauentag : 2x Heimat – am Ende auf einem Nenner

Rheinberg Gut gemachtes Zwei-Personen-Theaterstück im Forum des Amplonius-Gymnasiums zum Internationalen Frauentag.

Worum geht es? Zwei kochbegeisterte Frauen wollen beim Neustädter Kochwettbewerb teilnehmen. Die temperamentvolle Nadja mit russischen Wurzeln und die bayerische Hobbyköchin Doris treffen bei dem Wettbewerb zwangsläufig aufeinander. Sie müssen sich einen Tisch teilen, an dem sie ihre Speisen mit viel Heimatgeschmack für die Jury zubereiten sollen. Doris will der Jury Fleischpflanzerl, sprich Frikadellen, und Kartoffelsalat als Kostprobe anbieten. Nadja hingegen die kalte Suppe Borschtsch mit Roter Bete. Doris hält mit deutschen Spezialitäten die Fahne hoch, weil es nicht sein könne, „dass es mittlerweile mehr Döner- als Würtschtelbuden gibt“, so Doris.

Die beiden so unterschiedlichen Frauen nähern sich an. Doris (Beate Albrecht) und Nadja (Katja Beil mit sibirischen Wurzeln) könnten in ihren Charakteren und Meinungen kaum unterschiedlicher sein. Geschickt werden in „2x Heimat“ Fremdsein, Kulturvielfalt und Heimat transportiert. Aber wo ist Zuhause? Da, wo das Herz schlägt, oder was im Pass steht? Im turbulenten Spiel bringen Doris und Nadja Erfahrungen zur Sprache. Nach und nach bestellen beide Frauen das Feld der Solidarität und schlagen den Bogen zum Internationalen Frauentag. Schließlich ist genug Platz für alle auf der Welt, so ihr Fazit. Das Happy End ist programmiert. Die Jury erklärt Doris und Nadja schließlich zu den Gewinnerinnen des Kochwettbewerbs. Das Land brauche den Internationalen Frauentag, um die Schwachstellen in der Gleichberechtigung sichtbar zu machen, betonte Rheinbergs stellvertretende Bürgermeisterin Karin Winkel. Dieser Tag sei kein „Nischengedenktag“, sondern dokumentiere nach wie vor An- und Herausforderung der Frauen.