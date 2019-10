SPD Rheinberg : 2900 Unterschriften gegen Praxis-Schließung

Seit rund 20 Jahren verrichten Rheinberger Ärzte den Notdienst – zum Beispiel am Wochenende – in den DRK-Räumen am Melkweg.

Rheinberg Drei Wochen lang hat die Rheinberger SPD die Unterschriften gesammelt. Nun soll die Liste an die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein übergeben werden.

Die Rheinberger SPD hat 2900 Unterschriften gegen die geplante Schließung der Notdienstpraxis im DRK-Zentrum am Melkweg gesammelt. Wie berichtet, will die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein ihre Notdienst-Regelung verändern. Die Planung sieht vor, dass Patienten sich künftig außerhalb der Sprechzeiten der Ärzte ans Moerser Bethanien-Krankenhaus wenden müssen. Das ist auf großen Protest gestoßen.

Die Rheinberger Regelung hat sich in den vergangenen rund 20 Jahren bewährt. Ärzte verrichten den Notdienst zum Beispiel am Wochenende nicht in ihren Praxen, sondern in den DRK-Räumen. So haben die Patienten aus Rheinberg und Umgebung eine feste Anlaufstelle. „Wir möchten, dass diese Regelung beibehalten wird“, sagt SPD-Ortsvereins-Chef Peter Tullius. „Und wir freuen uns, dass unser Protest über alle Fraktions- und Parteigrenzen und auch in der Bürgerschaft auf große Zustimmung gestoßen ist.“