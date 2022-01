Zwei Frauen unterstützen die Rheinberger Einrichtung : 2750-Euro-Spende für das Hospiz Haus Sonnenschein

Rheinberg Antje Kremer-Adams und Andrea Maria Hermanns haben dem Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg erneut eine Geldspende überreicht. Mirjam Klaas, die Leiterin der Einrichtung an der Moerser Straße, nahm hocherfreut 2750,60 Euro entgegen.

Bereits im Frühsommer hatten die Spenderinnen aus Kamp-Lintfort und Menzelen mit der Produktion von Marmeladen begonnen. Die beiden kochten mit gestiftetem und selbstgepflücktem Obst, letztendlich standen rund 350 Gläser Marmelade zum Verkauf. Zur Weihnachtszeit kamen dann noch selbstgebackene Plätzchen und Pralinen aus der Küche von Antje Kremer-Adams hinzu.

Verkauft wurde auf dem Ossenberger Wochenmarkt und im Pflanzencentrum op de Hipt in Kamp-Lintfort. Unterstützt wurden sie aber auch durch den Tischverkauf im Eclat-Schnupperstübchen in Kamp- Lintfort und durch Claudia Schneiders vom Blumenhaus Koppers in Alpen. Hinzu kamen viele treue Kunden.Antje Kremer-Adams unterstützt das Hospiz Sonnenschein schon seit mehreren Jahren. Sie sei stolz darauf, bisher fast 15.000 Euro erwirtschaftet zu haben. Dank der Unterstützung von Andrea Maria Herrmanns sei die Organisation in den vergangenen zwei Jahren etwas einfacher gewesen.