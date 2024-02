Öffentlicher Nahverkehr in Rheinberg 260 Unterschriften für die Bürgerbus-Anbindung

„Wir bedanken uns für ihr Engagement und werden Ihr Anliegen prüfen“, sagte Bender, wies aber auf „zwei Wermutstropfen“ hin. Der Bürgerbusverein sei kein autarker Verein. Entscheider sei die Niag als zuständiger Verkehrsbetrieb. Und die sagt, dass es sich durch den einstündigen Takt mit zwei Bussen ergebe, dass der Bürgerbus immer kurz nach den Bussen der Niag-Linie 38 fahren würde. Das liegt daran, dass die Bürgerbusse in einem engmaschigen Takt von Orsoy bis Wallach fahren und das gut ankommt bei den Fahrgästen. „Das müssten wir aufgeben, wenn wir Alpsray mit reinnehmen würden“, so Bender. „Aber das wollen wir nicht aufgeben.“ Dem Bürgerbusverein sei aber sehr wichtig, dass der Ortsteil ganzjährig angebunden ist. Bisher ist es so, dass die Linie 38 in den Schulferien (zwölf Wochen im Jahr) nicht durch den Ort fährt. Die Nähe zu den Busbewegungen der „richtigen“ Niag-Buslinie sei tatsächlich ein Alpsrayer Problem. „In anderen Orten fährt uns der Niag-Bus tatsächlich nicht die ganze Zeit vor der Nase her“, so Peter Bender.