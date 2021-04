Gedenkfeier an der Evangelischen Kirche in Otsoy : 253 Kerzen für die Corona-Toten

Orsoy, Gedenkfeier an die 253 im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen. v.l. Bärbel Jensen, Lydia Jabs, Angelika lucas-Thomas, Gaby Heimbach-Seemann, Pfarrer Heiner Augustin, (nicht im Bild: Trompeter Jörg Seemann und Regina Augustin) Foto: Norbert Prümen

Rheinberg-Orsoy In Berlin ist am Sonntag der 80.000 Corona-Toten in Deutschland gedacht worden. Ein Gedenken gab es aber auch am Samstagabend in Orsoy vor der Evangelischen Kirche.